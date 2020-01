La sinistra americana se le sta dando di santa ragione (Di giovedì 16 gennaio 2020) (Foto di BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images) La tregua, se mai davvero c’è stata, è adesso ufficialmente finita. A venti giorni dai caucuses del 3 febbraio in Iowa, le primarie del Partito democratico entrano finalmente nel vivo e a infiammare il dibattito ci pensano Bernie Sanders ed Elizabeth Warren, i due candidati considerati più a sinistra tra quelli presenti ai nastri di partenza. La pacifica convivenza tra gli esponenti progressisti era parsa fin dall’inizio una mossa naturale, una sorta di tacito patto di non aggressione nato all’ombra dell’amicizia personale che lega i due senatori. “Friends and allies”, come ribadisce ancora in queste ore Warren, insieme per battere Trump ma mai così distanti prima d’ora – politicamente e umanamente – tanto da evitare persino la stretta di mano al termine del dibattito di martedì. Perché Sanders e Warren ... Leggi la notizia su wired

