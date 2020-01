La Sea Watch sbarca a Taranto, l’ironia di Salvini: “Avanti, c’è posto” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Dalla Capitaneria di porto di Taranto hanno annunciato l’arrivo della nave ong Sea Watch 3: Matteo Salvini ironizza sullo sbarco dei 119 migranti a bordo. Grazie agli interventi di giovedì scorso, infatti, i naufraghi sono stati tratti in salvo dall’omonima ong tedesca. Il Viminale ha disposto il loro arrivo e sbarco al porto di Taranto. Ad attenderli, infine, ci sono i soccorsi del personale medico e sanitario, al Croce Rossa e alcune organizzazioni di volontariato. Sea Watch sbarca a Taranto “È arrivata intorno alle 8 nel porto di Taranto ed ha attraccato la nave ‘Sea Watch 3’ con 119 migranti a bordo” scrivono dalla Capitaneria di Porto. A bordo si festeggia per l’arrivo a terra e per il soccorso disposto dal personale medico e sanitario. “Auspichiamo di arrivare presto a un meccanismo di sbarco e redistribuzione dei migranti automatico – ... Leggi la notizia su notizie

