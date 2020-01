La Sea Watch con 119 migranti a bordo sbarca a Taranto. Salvini: “Avanti, c’è posto” (Di giovedì 16 gennaio 2020) migranti, la Sea Watch sbarca a Taranto. Salvini: “Avanti, c’è posto” “È arrivata intorno alle 8 nel porto di Taranto ed ha attraccato la nave ‘Sea Watch 3’ con 119 migranti a bordo”. Lo annunciano fonti della Capitaneria di porto di Taranto. Si tratta di una nave della omonima Ong tedesca con a bordo i migranti recuperati in poche ore, in tre diversi interventi, giovedì della scorsa settimana. L’approdo a Taranto dell’unità è stato deciso dal ministero dell’Interno. Sono già alcune, dalla fine dell’estate, le navi con migranti che hanno toccato il porto di Taranto. A terra predisposta l’organizzazione di prima accoglienza ed assistenza da parte di Comune di Taranto, Croce Rossa, 118 e organizzazioni di volontariato. I migranti vengono poi trasferiti all’hotspot del porto di Taranto per la procedura di identificazione e fotosegnalamento. A ... Leggi la notizia su tpi

