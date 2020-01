La scomparsa di Samira a Storie Italiane: un commento sui social potrebbe aver scatenato l’ira di Mohamed (Di giovedì 16 gennaio 2020) Nella puntata di Storie Italiane in onda oggi 16 gennaio 2020, si parla ancora una volta della scomparsa di Samira El Attar. I Ris sono all’opera nella casa di Stanghella ma non solo: ci sarebbero infatti delle tracce di sangue sia in casa che in macchina. Ma non solo. Nello studio di Eleonora Daniele si parla anche di altro: la giornalista Barbara di Palma ha raccolto la testimonianza di una donna che lavorava con Samira e che conferma che la donna era molto pressata da suo marito, che era gelosissimo. Rivela un nuovo dettaglio. Si è infatti ricordata di un commento che Samira, pochi giorni prima di scomparire, ha postato sui social e che potrebbe in qualche modo aver fatto infuriare il marito della donna. Di cosa si tratta? UN commento SUI social HA FATTO INFURIARE MOHAMED FINO A UCCIDERE Samira? Non sappiamo quello che è realmente successo nella casa di Stanghella ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

