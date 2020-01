La schizofrenia di Libero che denuncia Repubblica all’OdG per il titolo su Salvini (Di giovedì 16 gennaio 2020) Stamattina un’occhiata alla prima pagina di Libero potrebbe causarvi qualche scompenso. Antefatto: ieri Repubblica ha pubblicato in prima pagina un titolo che si riferiva al Decreto Sicurezza con il testo “Cancellare Salvini“. Qualunque normodotato avrebbe capito il senso dell’affermazione. Ovviamente la Lega, i cui social media manager sono soliti mettere alla gogna la gente su Facebook (comprese le ragazzine), non ne ha capito il senso ed è partita all’attacco del quotidiano di Carlo Verdelli. La schizofrenia di Libero che denuncia Repubblica all’OdG per il titolo su Salvini “Eppure Salvini sa leggere”, si è ridotto a scrivere stamattina il direttore di Repubblica per spiegare il titolo: e. Sotto un occhiello arancione bello grosso, “Immigrazione”, la scritta “Cancellare Salvini” era la sintesi di un’intervista al capogruppo Pd alla ... Leggi la notizia su nextquotidiano

