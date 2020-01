La scelta di Jennifer Lake per il suo amato bambino (Di giovedì 16 gennaio 2020) Jennifer Lake era una ragazza come tutte le altre, che viveva in Idaho. Era giovane, solare ed intraprendente. Amava uscire, ma soprattutto amava la vita. Era fidanzata e tutto stava procedendo bene. Un giorno, l’adolescente ha iniziato ad avere strani malesseri. Accusava dei forti mal di testa e non riusciva a stare molto sveglia. Per questo motivo, la madre ed il padre hanno deciso di portarla da un medico per un controllo. E’ stata sottoposto ad una risonanza, ma i risultati sono stati terribili. Jennifer aveva un astrocistoma di tre centimetri. Era un tumore alla testa e per questo, la sua situazione era diventata molto grave. Non aveva molte possibilità. I medici, sin da subito hanno informato la famiglia che doveva essere sottoposta a dei cicli di chemioterapie, ma che molto probabilmente l’avrebbero aiutata a sopravvivere per altri due anni. Non aveva ... Leggi la notizia su bigodino

leo8830545 : @OsservaMy Jennifer c'è l'imbarazzo della scelta. Ti aspettiamo?? -