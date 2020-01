“La politica è altro”: elettore grillino saluta così il Governatore (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Ad accogliere il presidente della Regione Campania nel mercato di via Piave a Salerno, dove questa mattina sono stati avviati i lavori di riqualificazione, anche una “sorpresa” per il Governatore della Campania. All’ingresso dell’area mercatale il presidente si è trovato davanti anche alla singolare protesta di una persona che si è fatta trovare con in mano lo striscione con su scritto: “L’affare è una cosa, la politica è l’altro: io voto cinque stelle”. L’uomo si è allontanato senza possibilità di essere identificato non appena si sono avvicinati alcuni agenti della Digos che volevano allontanarlo. L'articolo “La politica è altro”: elettore grillino saluta così il Governatore proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

