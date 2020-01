La nonna di Fedez: “Sono pro a Mussolini, ci vorrebbe ora. Adozione ai gay? Contraria” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Fedez insieme al suo migliore amico Luis Sal ha inaugurato un podcast su YouTube e durante la prima puntata ha ospitato sua nonna ed il rapper Bello Figo. Fra aneddoti e racconti i due sono stati messi a confronto e la signora Luciana si è dichiarata contraria al Movimento Me Too (“potevano ribellarsi prima, se ne sono accorte adesso?“), contraria alle adozioni gay e favorevole a Benito Mussolini. Anzi, super favorevole. “Mussolini pro o contro? Io pro! Pro, pro, pro: ci vuole qua oggi. Ci vuole quello che era prima, non quello che è stato dopo. Io l’ho conosciuto, ho preso un premio da Mussolini, ma non è per questo: avevo 6 anni. Voi credete nel Mussolini che c’è stato dopo, ma all’inizio lui ha fatto la marcia su Roma ed oggi ci vorrebbe una marcia su Roma. Ci sono dei ragazzi oggi che hanno bisogno di…”. Le parole su Mussolini si sono ... Leggi la notizia su bitchyf

