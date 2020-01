La mossa di Autostrade per scongiurare la revoca: piano con più manutenzione e assunzioni. Ma arriva una nuova tegola giudiziaria (Di giovedì 16 gennaio 2020) I soldi. Tanti. E una precisa destinazione della spesa: investimenti e manutenzione. Dove per manutenzione si intende messa in sicurezza di ponti, viadotti, gallerie, cavalcavia, barriere. Eccola la mossa di Autostrade per provare ad evitare la revoca della concessione per mano del governo. Il piano industriale che guarda da oggi al 2023 dice che sul piatto sono stati messi 7,5 miliardi. C’è un passaggio, nella presentazione, che mette in luce come la strategia punti al governo: le risorse per la manutenzione sono aumentate del 40% “in linea con le interlocuzioni con il ministero delle Infrastrutture”. Il messaggio è: lo sforzo, e ingente, è stato fatto. Insomma, la linea punitiva perde così un alibi, quello dell’incuria, almeno questo è il tentativo. Ma la mossa è macchiata da una nuova tegola giudiziaria, che irrompe ... Leggi la notizia su huffingtonpost

Dario56893326 : RT @HuffPostItalia: La mossa di Autostrade per scongiurare la revoca: piano con più manutenzione e assunzioni. Ma arriva una nuova tegola g… - Dome689 : RT @HuffPostItalia: La mossa di Autostrade per scongiurare la revoca: piano con più manutenzione e assunzioni. Ma arriva una nuova tegola g… - HuffPostItalia : La mossa di Autostrade per scongiurare la revoca: piano con più manutenzione e assunzioni. Ma arriva una nuova tego… -