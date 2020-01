La moltiplicazione delle poltrone della giunta Solinas in Sardegna (Di giovedì 16 gennaio 2020) La giunta regionale della Sardegna, guidata dal leghista Christian Solinas non è riuscita ad approvare il bilancio entro i termini di legge, ma non rimane con le mani in mano. Ad ottobre la giunta ha approvato un Disegno di legge concernente “Norme di semplificazione, razionalizzazione e distinzione delle funzioni di direzione politica e direzione amministrativa nell’ordinamento degli enti, agenzie, istituti e aziende della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell’ambito regionale”. La proposta di legge deve ancora essere licenziata dal Consiglio Regionale, e le opposizioni promettono battaglia. Così la Lega trasforma la Regione in un poltronificio Che cosa fa questa delibera? In buona sostanza dietro il proposito di razionalizzare e semplificare si nasconde – sostengono le opposizioni – la volontà di riesumare i consigli ... Leggi la notizia su nextquotidiano

