La Gregoraci esclusa da Sanremo: «Savino mi ha detto che il mio ex Briatore era di destra» (Di giovedì 16 gennaio 2020) I fatti non sono pubblici, ma Elisabetta Gregoraci ha deciso lo stesso di rendere nota la telefonata che ha avuto con Nicola Savino con cui, da contratto Rai, avrebbe dovuto condurre L’Altro Festival, negli stessi giorni di Sanremo 2020. Per questo, occorre in ogni caso riportare le sue parole, in attesa di conferme ufficiali, con il beneficio del dubbio. Con un lungo post, la showgirl si è sfogata dicendo di essere stata esclusa dalla grande famiglia di Sanremo per motivazioni politiche. Tra queste, in particolare, il fatto che l’ex marito Flavio Briatore fosse di destra. LEGGI ANCHE > Gabry Ponte tocca il fondoschiena di Gregoraci in diretta. Lei lo scansa Gregoraci censurata a Sanremo: «Mi ha telefonato Nicola Savino» Gregoraci censurata a Sanremo 2020, il ruolo di Briatore «Ve lo spiego – ha detto la Gregoraci -: il signor Nicola Savino con ... Leggi la notizia su giornalettismo

Italia_Notizie : Sanremo 2020, Elisabetta Gregoraci: “Nicola Savino mi ha esclusa da L’Altro Festival per ragioni politiche”. Briato… - LilliVerde63 : RT @MPenikas: FQ: Sanremo 2020, Elisabetta Gregoraci: “Nicola Savino mi ha esclusa da L’Altro Festival per ragioni politiche”. Briatore: “… - tvblogit : Elisabetta Gregoraci: 'Nicola Savino mi ha esclusa da L'Altro Festival, sono basita' -