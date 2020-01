La grande fuga dal M5s, il senatore Di Marzio passa al gruppo misto (Di giovedì 16 gennaio 2020) Continua l’emorragia in casa 5 Stelle. Dopo gli abbandoni eccellenti di Paragone e Fioramonti e gli ultimi, in ordine di tempo, di De Toma e Silvestri, un altro senatore ha lasciato i pentastellati. Si tratta di Luigi Di Marzio che in Aula ha annunciato di aver deciso di lasciare il Movimento guidato da Luigi di Maio per aderire al gruppo misto. «Di fronte a un’epurazione di fatto, di cui non posso che prendere atto e ancorché con il rammarico di separarmi da colleghi integerrimi, per fugare qualsiasi dubbio in merito, formalizzo la mia decisione di aderire al gruppo misto», ha detto Di Marzio. Il senatore ha denunciato di essere stato additato come «eretico ovvero, meno eufemisticamente, traditore», per aver firmato la richiesta di referendum sul taglio dei parlamentari. Di Marzio ha premesso di aver votato quel provvedimento, pur condividendo le perplessità di ... Leggi la notizia su open.online

