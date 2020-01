La Francia tenta gli Stati Uniti per farli tornare in Sahel (Di giovedì 16 gennaio 2020) Dopo aver già espresso il proprio rammarico ai margini del G5 Sahel per la decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di ritirarsi dalla missione in Africa, Emmanuel Macron è tornato sulla questione inviando il ministro della Difesa Florence Parly a Washington. L’obiettivo dell’incontro, fortemente voluto da Parigi, consiste nel convincere il governo statunitense a tornare sui propri passi, abbandonando l’idea di ritirarsi dalla missione di supporto alle truppe francesi e africane operative contro le cellule terroristiche di Boko Haram. Un eventuale rifiuto, si tradurrebbe nella necessità francese di mettere in campo maggiori investimenti per portare avanti la guerra in territorio africano, pesando in modo non indifferenti sulle casse di Parigi. I motivi del ritiro degli Stati Uniti Dall’elezione di Trump, qualcosa nella gestione dell’esercito ... Leggi la notizia su it.insideover

