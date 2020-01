La figuraccia di Lucia Borgonzoni che perde il “sondaggio” con Bonaccini sulla sua pagina FB (Di giovedì 16 gennaio 2020) Lucia Borgonzoni ha pubblicato ieri un “sondaggio” sulla sua pagina facebook invitando i fans a scegliere tra due coppie, quella formata da lei e Matteo Salvini e quella formata da Stefano Bonaccini e Nicola Zingaretti. Il voto da indicare era grrr per Bonaccini-Zingaretti (indicati come “passato”) e mipiace per Borgonzoni-Salvini (indicati come “futuro”). Ebbene, il risultato è stato piuttosto netto: Cosa è successo? Sempre la stessa cosa: il passaparola dei “nemici” della povera Lucia è stato più forte di quello dei fans della pagina della candidata alla presidenza della Lega in Emilia-Romagna. E così la Borgonzoni si è dovuta sorbire insieme la sconfitta e gli sfottò in pagina: c’è chi pensa che questo tipo di “sondaggi” serva soprattutto agli admin della pagina per renderla più attiva rispetto alle altre ed avere ... Leggi la notizia su nextquotidiano

