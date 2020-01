La fidanzata di Licia Nunez contro Fernanda Lessa: “E se la chiamassero alcolizzata drogata? Sbiascica quando parla” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Al Grande Fratello Vip ieri sera Fernanda Lessa ha rischiato di finire in nomination a causa di Antonella Elia e Licia Nunez che hanno fatto il suo nome. Per sua fortuna Elisa De Panicis si è inimicata altre tre coinquiline e quindi è finita lei al televoto, ma alla Lessa non è comunque andata giù. Al termine della puntata si è infatti sfogata sia con Michele Cucuzza che con Andrea Montovoli e con entrambi ha finto di non ricordare il nome della Nunez appellandola semplicemente come “quella lesbica” e ciò ha un po’ indignato il popolo del web. I video incriminati – che potete vedere premendo qua – hanno fatto il giro del web e Barbara Eboli, da un paio d’anni fidanzata con Licia Nunez, ha sbottato contro la brasiliana alludendo al suo passato da alcolista: “E se una la chiamasse la sfasciona, la drogata, l’alcolizzata?! Che direbbe la ... Leggi la notizia su bitchyf

