La disavventura di Pupo: va al funerale dello zio, ma la tomba non c'è (Di giovedì 16 gennaio 2020) È successo a Ponticino (Arezzo): Pupo e famiglia stavano per raggiungere il cimitero quando li hanno avvisati che non si poteva seppellire il defunto. Sembra una barzelletta da riso amaro, invece è la triste realtà. Pupo è andato al funerale dello zio, ma dopo la cerimonia in chiesa, al momento dell'ultimo saluto, ha scoperto che … L'articolo La disavventura di Pupo: va al funerale dello zio, ma la tomba non c'è

