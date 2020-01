La danza di fuoco tra Marte e Antares è la prima, splendida congiunzione astrale del 2020 (Di giovedì 16 gennaio 2020) La prima congiunzione astrale del 2020 (e del decennio) avrà come protagonisti il pianeta Marte e la stella Antares. I due oggetti sono accomunati da una splendida colorazione rossa, che trasformerà il loro duetto all'alba del 17 gennaio in una imperdibile danza di fuoco. Ecco tutto quello che c'è da sapere per ammirare lo spettacolo astronomico. Leggi la notizia su fanpage

AlessiaBirri : Evocazione del dio del Fuoco in una danza sciamanica tradizionale del popolo OROQEN, nella Cina del Nord. Sono una… - antonino365 : @Zaffiro101 Dove tutto prende forma in mezzo alla voglia il desiderio si trasforma, in un suono dove l’acqua prende… - LauraGiulia71 : RT @Francy8111: Le poesie hanno i lupi dentro... tranne una: la più meravigliosa di tutte... lei danza in un cerchio di fuoco e si sbarazza… -