La Corte costituzionale ha giudicato inammissibile il referendum proposto dalla Lega per abrogare una parte dell’attuale legge elettorale (Di giovedì 16 gennaio 2020) La Corte costituzionale ha giudicato inammissibile il referendum proposto dalla Lega per abrogare una parte dell’attuale legge elettorale. Il referendum – che come tutti i referendum abrogativi necessitava delle firme di 500mila cittadini, oppure dell’appoggio di almeno cinque consigli regionali – Leggi la notizia su ilpost

fattoquotidiano : Legge elettorale, la Corte costituzionale: “Inammissibile il referendum sul Rosatellum, eccessivamente manipolativo” - repubblica : ?? #Leggeelettorale, la Corte costituzionale ha detto no al #referendum voluto dalla Lega - chedisagio : ?? La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il referendum elettorale presentato da otto Consigli Regional… -