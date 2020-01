La Corte Costituzionale ha detto no referendum sulla legge elettorale (Di giovedì 16 gennaio 2020) È inammissibile il referendum sulla legge elettorale, lo ha sancito la Corte Costituzionale. Per la Consulta il quesito è "eccessivamente manipolativo". Il quesito referendario, inerente l'"abolizione del metodo proporzionale nell'attribuzione dei seggi in collegi plurinominali nel sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica", era stato presentato da otto Consigli regionali (Veneto, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Abruzzo, Basilicata, Liguria). Oggetto della richiesta referendaria erano le due leggi elettorali del Senato e della Camera con l'obiettivo di eliminare la quota proporzionale, trasformando cosi' il sistema elettorale interamente in un maggioritario a collegi uninominali. Per garantire l'autoapplicatività della 'normativa di risulta', richiesta dalla costante giurisprudenza Costituzionale come condizione di ammissibilità ... Leggi la notizia su agi

