La Corte allunga la vita al governo E ora per il proporzionale è fatta (Di giovedì 16 gennaio 2020) Una telefonata allunga la vita, come diceva il compianto Massimo Lopez in un celebre spot pubblicitario. Ma talvolta la vita può essere allungata anche da una sentenza. E' il caso della decisione della Corte Costituzionale, che regala tempo in più al governo Conte bis bocciando il referendum per l'abolizione della quota proporzionale del Rosatellum, vale a dire l'attuale legge elettorale Segui su affaritaliani.it Leggi la notizia su affaritaliani

Affaritaliani : La Corte allunga la vita al governo E ora per il proporzionale è fatta - Affaritaliani : La Corte allunga la vita al governo. E ora per il proporzionale è fatta - MTaur0 : RT @Affaritaliani: La Corte allunga la vita al governo. Salvini ko ma paladino anti-casta -