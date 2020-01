La colf ruba nella casa della giornalista del Tg2: bottino da 100mila euro (Di giovedì 16 gennaio 2020) Pina Francone È stata arrestata la governante brasiliana che aveva sottratto preziosi orecchini con brillanti a Mariella Milani Aveva sottratto un paio di orecchini con brillanti dal valore di 100mila euro. E non era neanche la prima volta che allungava le mani per rubare. È finita in arresto la colf brasiliana che aveva fatto sparire oggetti di grande valore dall’appartamento capitolino della giornalista del Tg2 Mariella Milani, nella centralissima Piazza Cavour, a un tiro di schioppo dalla sede della Corte Suprema di Cassazione. Brutta disavventura, insomma, per il volto della seconda rete dell’emittente pubblica, alla quale al governante sudamericana aveva sottratto anche – in precedenza – un set di posate d’argento. Poi, appunto, il furto da centomila euro. Protagonista della vicenda Mary Luzy Lima de Oliveria, che peraltro non era nuova a "imprese" del genere. La 36enne ... Leggi la notizia su ilgiornale

