L.elettorale: Pd Lombardia, 'quesito scritto male, Lega non si stupisca di bocciatura' (Di giovedì 16 gennaio 2020) Milano, 16 gen. (Adnkronos) - “Noi non siamo sorpresi della decisione della Consulta, ampiamente prevedibile, ma non dimentichiamo che questa vicenda è nata con un editto di Salvini a Pontida ed è continuata con le Regioni guidate o dominate dalla Lega piegate ad approvare in pochi giorni, senza alc Leggi la notizia su liberoquotidiano

kiara86769608 : RT @enniogiannascol: @matteosalvinimi Lo sciacallo, baciatore di prosciutti e rosari, in Emilia Romagna ha messo alla gogna persino un raga… - ilgioa : RT @BarbaraMeggetto: . ?@FontanaPres? di cosa stiamo parlando?Basta toni da campagna elettorale!Vogliamo respirare! ?@LegambienteLomb? ?@D… - PaolaTacconi : RT @enniogiannascol: @matteosalvinimi Lo sciacallo, baciatore di prosciutti e rosari, in Emilia Romagna ha messo alla gogna persino un raga… -