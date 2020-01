L.elettorale: Lollobrigida, ‘Fdi farà possibile per stop a proporzionale’ (Di giovedì 16 gennaio 2020) Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “Rispettiamo il parere della Consulta e ne prendiamo atto. Fratelli d’Italia farà il possibile in Parlamento per evitare che l’arrogante maggioranza giallorossa approvi una legge elettorale che affidi il destino degli italiani a inciuci di palazzo”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.L'articolo L.elettorale: Lollobrigida, ‘Fdi farà possibile per stop a proporzionale’ Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

