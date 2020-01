Klaus Davi querelato dal presunto boss "la Belva": Gino Molinetti lo accusa di stalking (Di giovedì 16 gennaio 2020) Klaus Davi querelato per stalking per i suoi articoli sulla ’ndrangheta e per una campagna di affissioni che aveva ideato per sensibilizzare i cittadini alla legalità. Sui manifesti erano impressi i volti di alcuni boss della criminalità organizzata.Autore del gesto è Gino Molinetti, detto “la Belva”, presunto boss della ’ndrangheta, condannato e poi assolto in appello per l’omicidio Scopelliti e ora nuovamente indagato. “Klaus Davi è uno stalker e un persecutore. Mi pedina, si apposta sotto casa e alimenta stati d’ansia in me e nella mia famiglia”, si legge nella querela.Gino Molinetti è stato al centro, negli ultimi 4 anni, di numerose inchieste del massmediologo italo-svizzero. Lo rende noto Francesco De Luca del foro di Vibo Valentia, avvocato di Davi.Il pm competente aveva chiesto ... Leggi la notizia su huffingtonpost

