Kerala, paese dell'eleganza e del multiculturalismo interreligioso (Di giovedì 16 gennaio 2020) India tropicale. Kerala.Una costa lunga 600 km che si affaccia sul Mar d’Arabia, protetta dalle montagne dei Ghat occidentali e da una coltre lussureggiante di natura verdissima. Il Kerala è dominato dall’eleganza: camminando sui fazzoletti di terra bonificata, dove le persone vivono in pochi metri, si incrociano donne sorridenti, racchiuse nei loro sari sfavillanti o nei salwar kameez, gli abiti caratteristici del luogo, accompagnate da uomini che indossano il lungi, un lungo taglio di tessuto che si avvolge alla vita e conferisce un aspetto informale.Lungo strade di larghezza sorprendente si possono ammirare file indiane di elefanti usati come sostegno in una della attività più importanti di questa regione, il trasporto dei tronchi d’albero nelle falegnamerie.Talvolta diventano mezzi di trasporto, e allora il muso viene ornato fino ... Leggi la notizia su huffingtonpost

Kerala paese Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Kerala paese