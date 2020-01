Kathy Bates: da Misery a Richard Jewell, i migliori ruoli della sua carriera (Di giovedì 16 gennaio 2020) Kathy Bates torna in gara agli Oscar con Richard Jewell: ripercorriamo le migliori interpretazioni dell'attrice, consacrata dal successo di Misery non deve morire. Quando, con l'uscita del film Misery non deve morire, il pubblico si accorge finalmente di lei, Kathy Bates diventa di colpo la più atipica delle star di Hollywood. Fino a qualche mese prima il suo nome era conosciuto soltanto dai più appassionati frequentatori dei palcoscenici di Broadway; poi, all'improvviso quella donna di quarantadue anni, alta appena un metro e sessanta e dal fisico robusto, è l'attrice-rivelazione del 1990, al punto da superare perfino la lanciatissima Julia Roberts di Pretty Woman nella corsa all'Oscar. Da allora Kathleen Bates, detta Kathy, nata a Memphis, in Tennessee, il 28 giugno 1948 e trasferitasi ... Leggi la notizia su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Kathy Bates: da Misery a Richard Jewell, i migliori ruoli della sua carriera - AwardsToday : Da domani 16 gennaio nelle sale italiane il nuovo film diretto dal premio Oscar Clint Eastwood. Con Kathy Bates, fr… - CIAfra73 : @CorneliaHale94 La doppiatrice di Maria Bouzas è Angiola Baggi che doppia anche Kathy Bates in diverse pellicole tr… -