Kate Moss compie 46 anni, ecco cosa la rende un'icona beauty (Di giovedì 16 gennaio 2020) Arrivata sulla scena della moda dopo l'ondata delle supermodel degli anni Ottanta, la ragazzina dall'immagine selvaggia che aveva travolto i codici della bellezza nei Novanta, non è mai cambiata. Ancora oggi Kate Moss, che compie 46 anni il 16 gennaio, mantiene la sua allure di donna ordinaria che rende cool qualsiasi cosa faccia. Una musa. La ragazza di Croydon che ha conquistato una vita da jet setter ha un mantra, never complain, never explain, che ha ...

