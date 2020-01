Kate Middleton | il mega regalo della regina E lo schiaffo morale a Meghan Markle

Meghan Markle rompe il silenzio | La verità su Kate Middleton : Meghan Markle rompe il silenzio dopo il summit con la Regina Elisabetta a cui non ha partecipato. Poi la verità sull’assenza di Kate Middleton. Meghan Markle rompe finalmente il silenzio dopo il summit con la Regina Elisabetta a cui non ha partecipato nonostante in ballo ci fosse il suo futuro con il principe Harry lontano […] L'articolo Meghan Markle rompe il silenzio | La verità su Kate Middleton è stato pubblicato prima sul sito ...

Meghan chiama Kate Middleton risponde : lei e William felici e sorridenti dopo la decisione di Harry e i sudditi sono pazzi dei duchi : Questa mattina hanno fatto il giro del mondo le foto di Meghan Markle alla sua prima uscita in Canada ma nel giro di pochi minuti le immagini della moglie di Harry sono state sostituite, nelle prime pagine dei siti inglesi, da quelle di Kate Middleton e William alla loro prima uscita pubblica dopo il “grande scandalo”. Come dire: Meghan chiama, Kate risponde ma adesso i duchi di Cambridge, che sono a Londra e fanno parte della ...

Kate Middleton si riprende la scena e sfida Meghan con l’abito a 18 euro : Kate Middleton si riprende la scena dopo i giorni concitati del divorzio di Harry e Meghan Markle dalla Corona. La Duchessa di Cambridge e suo marito William sono tornati in pubblico. E per il primo impegno congiunto del 2020 si sono recati a Bradford nello Yorkshire, per una serie di incontri a testimonianza degli esiti positivi dei progetti che promuovono in realtà diverse del Regno Unito. Kate, che ha trascorso un compleanno sottotono, ha ...

Kate Middleton non partecipa alla riunione della Royal Family : prende le distanze da Harry e Meghan? : Qualche giorno fa la Royal Family si è riunita per parlare delle "dimissioni" di Harry e Meghan ma al summit c'era una grande assente, Kate Middleton. La principessa ha preferito prendere le distanze dalla vicenda, continuando a prendersi cura dei suoi figli.Continua a leggere

Kate Middleton lascia Kensington Palace Se William è dovuto tornare nel Norfolk, per il super vertice reale a Sandringham, Kate Middleton è rimasta a Kensington. Né lei, né Camilla, seconda moglie di Carlo, né il principe Filippo, hanno infatti partecipato all'incontro a casa della regina sul futuro di Meghan e Harry.

Kate Middleton fuori dal vertice della famiglia reale - : Carlo Lanna Intanto che si decideva il futuro dei Sussex, Kate Middleton volutamente si è tirata fuori dai pettegolezzi e dai rumor di Palazzo per dedicarsi alla famiglia Per la royal family ieri è stata una giornata epocale, ma anche molto difficile da affrontare. Si è messo un punto, o almeno un punto e virgola, al divorzio dei Duchi di Sussex dalla Corona inglese. L’attesa summit, indetto dalla Regina nel corso del fine settimana, ...

Kate Middleton e la passione per il dolci - il suo preferito è a base di cioccolato e caramello : Siamo sempre stati abituati a vedere Kate Middleton in versione glamour e composta agli eventi ufficiali ma anche lei è una donna "normale". Uno dei dettagli che nessuno conosce della sua vita privata? Ama i dolce zuccherati e calorici ma il suo preferito è a base di cioccolato e caramello.Continua a leggere

I giornali britannici trattano Meghan Markle e Kate Middleton in maniera molto diversa : BuzzFeed News ha confrontato i titoli di giornale che i tabloid riservano alle mogli dei due nipoti della regina

Meghan Markle e il Principe Harry rompono il silenzio e fanno gli auguri a Kate Middleton : Meghan Markle e il Principe Harry rompono il silenzio, ma il motivo è ben diverso dalla Megxit, e fanno gli auguri alla splendida Duchessa di Cambridge, Kate Middleton, per il suo trentottesimo compleanno. I duchi di Sussex, senza sbilanciarsi troppo hanno lasciato un piccolo commento sotto una foto della bellissima moglie di William “auguriamo un ...

Kate e Meghan, l'eterna lotta Mentre la regina aspetta i due eredi al trono (William e Carlo) e l'ex nipote del cuore (Harry) per un vertice d'emergenza a Sandringham, come stanno le cognate reali Kate

Meghan Markle - arriva il commento di Kate Middleton : Questo articolo Meghan Markle, arriva il commento di Kate Middleton è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Meghan Markle e Harry hanno detto addio alla Royal Family. Ed ecco che è arrivato il commento di Kate Middleton su quanto accaduto. Continua a far discutere l’addio alla Royal Family da parte di Meghan Markle e Harry. La donna tra l’altro avrebbe già firmato un contratto con la Disney, mentre il ...