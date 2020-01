Juventus: il pressing stronca l’avvio di azione dell’Udinese (Di giovedì 16 gennaio 2020) L’Udinese di Gotti ha patito l’intensità del pressing della Juve. In tal modo, i padroni di casa hanno mantenuto un baricentro altissimo L’Udinese di Gotti ha sofferto molto il pressing alto della Juve. I friulani spesso non avevano alternative al lancio lungo, visto che i padroni di casa coprivano bene le situazioni di passaggio. Un esempio nella slide sopra, dove la Juve orizzonta il possesso dell’Udinese verso l’esterno e poi va in pressing. I friulani sono costretti a lanciare lungo, mancano le soluzioni di passaggio. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

ilborghista : Viene prima l'uovo o la gallina? Una cosa è certa: questa Juventus è in costante crescita sul piano del pressing e… - passione_inter : GdS - L'Inter pesca ancora da Manchester: Marotta in pressing su Chong, sfida lanciata alla Juventus -… - FS3C1 : Grande partita tecnica della Juventus e di pressing. #JuveUdinese -