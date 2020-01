Judo: i Campionati del Mondo Senior 2021 si disputeranno a Tashkent, in Uzbekistan (Di giovedì 16 gennaio 2020) Si comincia a delineare il calendario del Judo internazionale nel post-Tokyo 2020, infatti la Federazione Internazionale ha ufficialmente assegnato l’organizzazione dei Campionati del Mondo Senior 2021 all’Uzbekistan. La rassegna iridata si disputerà nella capitale uzbeka di Tashkent, già sede a partire dal 2013 di un torneo annuale del Grand Prix e dunque abituata ad ospitare il circuito maggiore del Judo mondiale. L’impianto di gara utilizzato è quello della Humo Arena, capace di contenere la bellezza di 12.500 spettatori. Non sono ancora state definite le date della manifestazione, che verranno rese note presumibilmente nei prossimi mesi insieme al calendario completo del World Tour della prossima stagione. Per la Nazionale Italiana (e non solo) si tratterà inevitabilmente dell’appuntamento più importante dell’anno post-olimpico, in cui gli azzurri ... Leggi la notizia su oasport

