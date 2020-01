John Malkovich, il Papa di Sorrentino si ispira a lui (Di giovedì 16 gennaio 2020) Paolo Sorrentino ha scelto John Malkovich per interpretare Papa Giovanni Paolo III nella nuova serie The New Pope, un personaggio ispirato proprio a Malkovich stesso. Le parole usate da Paolo Sorrentino per descrivere John Malkovich sembrano essere perfette anche per raccontare il nuovo Papa da lui interpretato nella serie The New Pope: “Una persona che … L'articolo John Malkovich, il Papa di Sorrentino si ispira a lui proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

AirinVein : L'attore e il doppiaggio di Marius in questa fiction sono a livello The Lady sono scoppiata a ridere così forte ho… - Bflat_ : RT @Sentiilsound25: @mengonimarco e @Giorgia in sottofondo di #TheNewPope in una scena con John Malkovich in Vaticano è la cosa più vicina… - iroquois1900 : @mpiacenonaver1 Jude Law e John Malkovich, ancora ancora, ma quegli altri..... Anche no! -