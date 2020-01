Italia’s Got Talent 2020 il Golden Buzzer di Mara Maionchi – Video (Di giovedì 16 gennaio 2020) Italia’s Got Talent 2020, Golden Buzzer Mara Maionchi ai World Taekwondo Demonstration Team, un simbolo di pace (Video) Ieri, mercoledì 15 gennaio, su TV8 è andata in onda la prima puntata delle audizioni di Italia’s Got Talent 2020. Il programma di casa Sky è tornato con una giuria parzialmente rinnovata e con un regolamento leggermente diverso. Alla conduzione torna Lodovica Comello, che ieri ha dichiarato che non condurrà la finale a marzo perchè in dolce attesa e dovrebbe partorire proprio in quel periodo. Nella puntata di ieri è stato già assegnato il primo Golden Buzzer da parte di Mara Maionchi. Mara Maionchi ha schiacciato il pulsante dorato d’istinto, spinta dall’emozione e dalla potenza del messaggio trasmesso dai “World Taekwondo Demonstration Team” che ha concluso l’esibizione con un manifesto che recitava: “La pace è più preziosa ... Leggi la notizia su dituttounpop

