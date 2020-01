Italian Sportrait Awards 2020. Categoria top uomini: chi la spunterà tra Barlaam, Berrettini, Lodadio, Paltrinieri e Re? (Di giovedì 16 gennaio 2020) Le votazioni online sono aperte da pochi giorni ed è arrivato il momento di scoprire meglio i finalisti degli Italian Sportrait Awards 2020. Cominciamo dalla Categoria top uomini, in cui è stato davvero molto complicato eleggere solo cinque nomi alla luce degli eccellenti risultati raccolti nel corso degli ultimi dodici mesi dallo sport Italiano maschile a livello individuale. Alla fine la giuria ha optato per due fuoriclasse assoluti del nuoto (olimpico e paralimpico) ed un rappresentante a testa per tennis, atletica leggera e ginnastica artistica. Il 2019 è stato indubbiamente l’anno del riscatto per Gregorio Paltrinieri, campione olimpico in carica dei 1500 metri stile libero, il quale ha superato brillantemente il difficile esame dei Mondiali di Gwangju trionfando negli 800 (primo titolo iridato su questa distanza) e portando a casa un bronzo nei suoi 1500 in vasca, mentre ... Leggi la notizia su oasport

