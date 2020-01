Italia: dai biscotti all’olio, la cannabis arriva a tavola (Di giovedì 16 gennaio 2020) Via libera alla cannabis a tavola in Italia: dai biscotti all’olio Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in cui vengono stabiliti i limiti massimi di Thc negli alimenti, è stato dato il via libera alla cannabis a tavola in Italia: dai biscotti all’olio, ecco quali sono i prodotti interessati. Lo rende noto la Coldiretti in un comunicato pubblicato sul proprio sito. Il decreto del ministero della Salute fornisce, secondo la Coldiretti, “risposte alle centinaia di aziende agricole che hanno investito nella coltivazione di questo tipo di pianta. Basti pensare, che i terreni coltivati in Italia in cinque anni sono aumentati di dieci volte, passando dai 400 ettari del 2013 a quasi 4000 nel 2018”. Per quanto riguarda i limiti di Thc la Coldiretti informa che “Il limite massimo di Thc per i semi di cannabis sativa, la farina ottenuta da semi e gli ... Leggi la notizia su tpi

