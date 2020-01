India, morti oltre 100 neonati dal mese di dicembre. I genitori incolpano i medici. (Di giovedì 16 gennaio 2020) Quello che sta accadendo in India, sta facendo il giro del mondo. Dall’inizio di dicembre, ad oggi, all’interno della struttura sanitaria J.K. Lon a Kota, sono morti oltre cento bambini. I genitori dei piccoli danno la colpa alla sanità. Tra le tante storie, c’è quella del piccolo Tejash, un bambino di soli cinque mesi, che secondo sua madre, è morto a causa della negligenza dei medici e del personale dell’ospedale. Il bambino ha iniziato ad avere problemi nel mese di ottobre e i suoi genitori avevano deciso di portarlo in una clinica privata. Qui, i medici gli avevano diagnosticato la malaria e avevano iniziato a sottoporlo ad una cura costosa. Padma Rawal, questo il nome della mamma, ha dichiarato di aver deciso di trasferirlo al J.K. Lon, poiché non poteva più permettersi di ... Leggi la notizia su bigodino

squopellediluna : 15/01/1934 – Un terremoto colpisce il Nepal e l'India. I morti sono circa 10.700. - sorrisonemio : RT @LeliaOnlus: Lo sapevate che in India il 9% delle morti innaturali avviene per annegamento? Fate un click sul link qui sotto ? per legg… - infoitestero : Serie di valanghe fanno strage al confine tra Pakistan e India: almeno 100 morti -