Incidente per Andrea Damante al ritorno dalle Bahamas: "Ho perso il portafogli" - (Di giovedì 16 gennaio 2020) Luana Rosato Infelice rientro di Andrea Damante dalle Bahamas, dove ha trascorso giorni di relax con la fidanzata Claudia Coppola: "Ho perso il portafogli" La vacanza di Andrea Damante alle Bahamas si è conclusa con uno spiacevole Incidente che il dj veronese ha raccontato ai suoi follower su Instagram: ha perso il portafogli. Dopo giorni di relax vissuti insieme alla sua nuova fidanzata Claudia Coppola, che ha presentato ufficialmente sui social proprio in queste ore, Damante ha dovuto fare i conti con un inconveniente non da poco. “Ragà, vacanza stupenda – ha esordito lui su Instagram - . Però stamattina ho perso il portafogli con tutto dentro. Come al solito eh...Vabbè, ci tenevo a dirlo”. Il volto crucciato dell’ex tronista ha lasciato intravedere un fastidio non indifferente per l’accaduto, che ha continuato a commentare facendo intendere che nel portafogli ci fossero ... Leggi la notizia su ilgiornale

poliziadistato : Incidente ferroviario sulla linea 1 della metropolitana di Napoli Agenti della #Poliziaferroviaria sul luogo dove… - emergenzavvf : #Napoli #14gennaio 10:45, dalle 7:50 intervento dei #vigilidelfuoco nella stazione di Piscinola, sulla Circumvesuvi… - Blueyes75188195 : @percontomio70 Spero sia servito contarli al posto delle classiche pecorelle, piuttosto che per tentare di arginare… -