Incidente in India: treno deraglia a causa della nebbia, 40 feriti (Di giovedì 16 gennaio 2020) E’ deragliato questa mattina il Lokmanya Tilak Express, un treno espresso che viaggiava sulla linea Mumbai-Bubaneshwar in India: almeno 40 i feriti. A causa della fitta nebbia, il convoglio ha impattato contro un treno merci fermo sui binari. Otto carrozze si sono rovesciate, e almeno 6 dei 40 passeggeri feriti sono gravi. Le operazioni di soccorso sono state complicate dalla scarsa visibilità.L'articolo Incidente in India: treno deraglia a causa della nebbia, 40 feriti Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

USugo : @SYuliaSalazar @Lunababaccetto I riformatori in India sono pericolosi, magari avrà un incidente - ColucciLc : RT @Emergenza24: UPDATE [12.01-08:30] #Kannauj #Uttar Pradesh #India #incidente stradale (10.01) #Delhi-#Kanpur scontro #incendio tra #bus… - masteruguei : RT @Emergenza24: UPDATE [12.01-08:30] #Kannauj #Uttar Pradesh #India #incidente stradale (10.01) #Delhi-#Kanpur scontro #incendio tra #bus… -