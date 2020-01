In Russia c’è un terremoto in atto nella politica (Di giovedì 16 gennaio 2020) (foto: Andrey Rudakov/Getty Images) Mikhail Mishustin, finora responsabile del servizio fiscale federale, è diventato il nuovo primo ministro russo, dopo esser stato nominato direttamente dal presidente Vladimir Putin. Ma c’è dell’altro: nella giornata di mercoledì 15 gennaio, Dmitry Medvedev e il suo governo hanno inaspettatamente rassegnato le dimissioni in seguito alla proposta di Putin di un referendum per introdurre una serie di emendamenti alla Costituzione russa che, di fatto, mirano ad assegnare più poteri al Consiglio di stato e al parlamento, compreso quello di nominare il premier e i suoi ministri. Attualmente, invece, è il presidente a nominare il primo ministro e la Duma ad approvare la decisione. Medvedev ha fatto sapere che le dimissioni del governo arrivano proprio per dare a Putin lo spazio necessario per introdurre i cambiamenti annunciati alla ... Leggi la notizia su wired

