Impeachment Trump, iniziata la lettura degli articoli in Senato (Di giovedì 16 gennaio 2020) Impeachment Trump al Senato, iniziata la lettura degli articoli. Successivamente seguirà il giuramento dei Senatori. WASHINGTON (STATI UNITI) – E’ iniziata la lettura degli articoli per l’Impeachment di Trump al Senato. Si tratta di un primo passaggio per la comunicazione dei capi di accusa che danno il via alla fase processuale del giuramento. Il dibattito in aula è atteso per martedì 21 gennaio 2020 con l’illustrazione del caso. A giudicare, come sempre, saranno i Senatori che hanno giurato di essere imparziali. Nancy Pelosi: “Questo Impeachment durerà per sempre” La speaker della Camera, Nancy Pelosi, ha annunciato i nomi dei membri del Congresso che dovranno condurre il processo nei confronti del presidente americano. Tra questi ci sono anche Adam Schiff e Jerry Nadler, che in passato hanno guidato le indagini per la messa in stato di ... Leggi la notizia su newsmondo

Agenzia_Ansa : Oggi saranno presentati al Senato americano i due articoli d'accusa per l'#impeachment al presidente #Trump firmati… - repubblica : Impeachment Trump, consegnati al senato gli articoli di accusa. Martedì il processo [aggiornamento delle 17:24] - Agenzia_Ansa : In #Senato al via la lettura degli articoli per l' #impeachment contro #Trump . Li legge il dem Adam #Schiff #Usa… -