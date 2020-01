Impeachment Trump, consegnati al Senato i due articoli di accusa per abuso di potere e ostruzione al Congresso. Il processo contro il presidente Usa inizierà martedì (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il procedimento di Impeachment a carico del presidente Usa Donald Trump si sposta ufficialmente dalla Camera al Senato dove, da martedì prossimo, inizierà il processo nato dallo scandalo Ucrainagate. La Camera dei Rappresentanti, infatti, ha votato per inviare i due articoli di Impeachment, abuso di potere e ostruzione al Congresso, al Senato. Il voto è passato ad ampia maggioranza, con 228 sì e 193 no: i Democratici tutti a favore a eccezione del deputato Collin C. Peterson dal Minnesota, i Repubblicani compatti contro. “Il tempo è stato nostro amico in questo processo, perché ha prodotto prove più incriminanti, più verità di dominio pubblico”, ha detto ai giornalisti la Speaker della Camera Nancy Pelosi, che ha congelato per quasi un mese l’invio degli articoli di Impeachment al Senato, un passaggio che gran parte degli addetti ai lavori si attendeva potesse avvenire ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

Agenzia_Italia : 'Oggi si fa la storia'. Pelosi firma gli articoli per l'impeachment di Trump - Agenzia_Ansa : Oggi saranno presentati al Senato americano i due articoli d'accusa per l'#impeachment al presidente #Trump firmati… - giovannella58 : RT @CesareSacchetti: Nancy Pelosi:'in un modo o nell'altro, Trump non sarà presidente il prossimo anno.' Dire 'in un modo o nell'altro' vuo… -