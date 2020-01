Il tweet inventato dell’Udinese che esalta la Juventus dopo la Coppa Italia (Di giovedì 16 gennaio 2020) Sta facendo il giro dei social il tweet che l’Udinese avrebbe pubblicato sul proprio account ufficiale dopo la partita di Coppa Italia contro la Juventus. Come si potrà notare dall’immagine che trovate nel nostro articolo, si tratta senza ombra di dubbio di uno stile comunicativo “particolare”. Per non dire sospetto. Va bene, va benissimo complimentarsi con un avversario dopo una partita come quella andata in scena ieri sera allo Stadium, coi bianconeri che si sono imposti con un secco 4-0 grazie alla doppietta di Dybala e ai gol di Higuain e Douglas Costa. Evidente, però, che i friulani abbiano esagerato, come affermato da tanti utenti sui social. La bufala del tweet dell’Udinese per la Juventus In verità, occorrerebbero tanti condizionali in questa premessa. Il motivo? Come spesso avviene in questi casi, arrivare alla verità assoluta non è per nulla una ... Leggi la notizia su bufale

