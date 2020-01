Il “terzo Papa” che tiene davvero le fila del Vaticano dietro Bergoglio e Ratzinger (Di giovedì 16 gennaio 2020) C’è chi lo definisce “il terzo Papa” per la sua enorme influenza all’interno del mondo cattolico e per la sua innata capacità di destreggiarsi come acrobata tra Papa Bergoglio e il Papa Emerito Ratzinger: è monsignor Georg Gänswein, il cui nome è balzato sempre più di frequente agli onori della cronaca. Monsignor Georg Gänswein, Prefetto della Casa Pontificia e segretario particolare del Papa emerito, ha rilasciato alle agenzie Kna e Ansa una dichiarazione in merito al libro sul celibato uscito in Francia con le firme di Benedetto XVI e del cardinale Robert Sarah e divenuto poi oggetto di contesa tra Ratzinger e il cardinale Sarah. “Posso confermare che questa mattina, su indicazione del Papa emerito, ho chiesto al Cardinale Robert Sarah di contattare gli editori del libro pregandoli di togliere il nome di Benedetto XVI come co-autore del libro stesso, e di ... Leggi la notizia su tpi

