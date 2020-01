Il Sorrento tra le migliori difese d’Italia, De Rosa: “Lavoriamo sodo” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGiocatore prezioso per questo Sorrento è Roberto De Rosa che commenta il grande momento dei rossoneri e l’emozione di esserne stato capitano per più di un mese: “Per me essere stato capitano, vista l’assenza di Gargiulo, di questa squadra è stato un grande onore e piacere. Mi ha dato maggiori stimoli per fare meglio. Devo ringraziare il tecnico Maiuri”. Un passo indietro: “Quello di Francavilla in Sinni è un campo difficile. Abbiamo sfidato un avversario rafforzato ma siamo stati bravi a non subire gol. Siamo al sedicesimo risultato utile di fila ed era importante non perdere. Adesso pensiamo al Gravina squadra con cui abbiamo un conto in sospeso per via del ko dell’andata”. Il Gravina: “E’ una formazione che si difende benissimo e che ha ottimi attaccanti come Santoro. Da non sottovalutare, neanche, Bozzi che quando viene chiamato in causa ... Leggi la notizia su anteprima24

