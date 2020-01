Il sogno di Sarri: «Vorrei aiutare Ronaldo a vincere il sesto Pallone d’Oro» – VIDEO (Di giovedì 16 gennaio 2020) Maurizio Sarri nella conferenza stampa post Juve-Udinese, ha parlato di Cristiano Ronaldo e del possibile sesto Pallone d’Oro Maurizio Sarri in conferenza stampa post Juve-Udinese ha parlato del sogno che ha di far vincere a Cristiano Ronaldo il suo sesto Pallone d’Oro. Le parole del tecnico bianconero. Ronaldo E DYBALA – «Vorrei aiutarlo a vincere il sesto Pallone d’Oro, mi fa girare che ci sia uno che ne abbia vinto uno in più. È un obiettivo. Penso che anche Dybala possa competere per gli stessi obiettivi nei prossimi anni» Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

