Il Segreto anticipazioni: PRUDENCIO e LOLA si sposano ma… (Di giovedì 16 gennaio 2020) Trame Il Segreto: il matrimonio di PRUDENCIO e LOLA Fiori d’arancio nelle puntate italiane de Il Segreto in onda tra qualche settimana; superate tutte le loro divergenze, PRUDENCIO Ortega (Josè Milan) e LOLA Mendaña (Lucia Margo) si uniranno infatti in matrimonio all’interno di una cerimonia che verrà officiata sia da don Berengario (Miguel Uribe) e sia da don Anselmo (Mario Martin). Prima di arrivare al fatidico sì, i due giovani dovranno però affrontare diversi ostacoli. Il Segreto, news: i problemi tra LOLA e PRUDENCIO Le anticipazioni segnalano che PRUDENCIO e LOLA riprenderanno ufficialmente la loro relazione quando la ragazza farà presente all’Ortega di essere stata costretta ad uccidere il padre, il quale violentava in continuazione la sorella Ana. In quei precisi istanti, PRUDENCIO capirà che Francisca Montenegro (Maria Bouzas) ha fatto leva sull’omicidio ... Leggi la notizia su tvsoap

