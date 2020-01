Il Segreto | anticipazioni fino al 24 gennaio | Puente Viejo potrebbe essere inondata

Beautiful - Una Vita e Il Segreto : ecco cosa succede giovedì 16 gennaio - anticipazioni : Tornano su Canale 5, puntuali come sempre, le puntate inedite di Beautiful, Una Vita e Il Segreto; scopriamo quindi che cosa succederà oggi, giovedì 16 gennaio 2020, nelle tre soap pomeridiane. Beautiful, spoiler: Zoe in pericolo? Nell’appuntamento trasmesso ieri, Steffy (Jacqueline McInnes Wood) ha fatto la conoscenza di Flo Fulton (Katrina Bowden); incitata da mamma Taylor (Hunter Tylo), la giovane Forrester ha dato l’impressione ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 16 e venerdì 17 gennaio 2020 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di giovedì 16 e venerdì 17 gennaio 2020: Fernando Mesia parla a Donna Francisca del disagio che prova nel sentirsi accusato di tutto quello che succede intorno a lui… Fernando chiede che gli sia concessa fiducia… Garcia Morales comunica agli abitanti di Puente Viejo che purtroppo l’inaugurazione della diga provocherà di certo una tragedia nel paesino… Il SEGRETO: tutte le nostre news ...

Anticipazioni Il Segreto puntata di oggi 15 Gennaio : ecco cosa accadrà : Una nuova puntata de “Il Segreto” andrà in onda oggi, alle ore 16.35 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprima cosa accadrà in questa puntata di mercoledì 15 Gennaio 2020. ecco dove eravamo rimasti: Dopo il pericoloso scontro in cui Fraile ha perso la vita, gli indizi trovati sulla scena danno lui come responsabile di tutti gli sciagurati attentati avvenuti nell’ultimo periodo. A quanto pare, era tutto un piano del Mesia che aveva ...

Il Segreto anticipazioni 16 gennaio 2020 : Francisca e Fernando si confrontano : Nella puntata de Il Segreto, in onda giovedì 16 gennaio 2020 su Canale 5, assisteremo a un confronto tra Donna Francisca e Fernando: anticipazioni. Il Segreto torna con la puntata di giovedì 16 gennaio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni ci portano dritti nel confronto che Fernando ha chiesto a Francisca, ma la Montenegro cadrà davvero nel suo tranello? Lo sfogo di Maria ha spianato la strada alla nuova mossa di Fernando, che ora chiede a Donna ...

Il Segreto anticipazioni : una strana epidemia a Puente Viejo : Nel futuro di Puente Viejo ci sarà spazio anche per una nuova e alquanto misteriosa “epidemia”: in base alle anticipazioni sulle prossime puntate italiane de Il Segreto, tutti gli abitanti della cittadina si troveranno ad affrontare una vera e propria emergenza. Scopriamo quindi insieme come si arriverà a questa svolta e quali conseguenze innescherà… Il Segreto, news: Francisca e i problemi legati all’epidemia Tutto ...

Il Segreto anticipazioni : un mese di tempo per gli abitanti di Puente Viejo - che ne sarà di loro? : Puente Viejo sta per essere cancellata per sempre travolta dall’acqua della diga che non può essere assorbita dalla palude? Lo scopriremo nelle prossime puntate de Il segreto che saranno davvero ricche di colpi di scena. Iniziamo dunque dalla trama della puntata di domani 16 gennaio 2020. Quello che doveva essere un progetto che avrebbe portato ricchezza e benessere al paese e ai cittadini tutti si sta per trasformare in un incubo. Gli ...

Beautiful - Una Vita e Il Segreto : ecco cosa succede mercoledì 15 gennaio - anticipazioni : Nuova giornata con le soap Mediaset di daytime: cosa accade oggi a Beautiful, Una Vita e Il Segreto? Scopriamolo insieme grazie al nostro post che riepiloga le anticipazioni principali delle tre soap in onda mercoledì 15 gennaio 2020, su Canale 5. Beautiful, news: Steffy e Taylor incontrano Flo Nell’episodio di Beautiful trasmesso ieri, Flo (Katrina Bowden) ha scoperto da Reese (Wayne Brady) che la piccolina che intende fare adottare a ...

Il Segreto anticipazioni 15 gennaio 2020 : Maria e la particolare richiesta a Fernando : Nella puntata de Il Segreto, in onda mercoledì 15 gennaio 2020 su Canale 5, Maria si dimostra pronta a tutto pur di tornare a camminare e fa una particolare richiesta a Fernando: anticipazioni. Il Segreto torna con la puntata di mercoledì 15 gennaio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni tornano al cospetto della povera Maria, ormai costretta a mettere la propria vita nelle mani di Fernando. La donna infatti si è addirittura inimicata Raimundo e ...

Il Segreto - anticipazioni : FERNANDO è morto? MARIA torna alla villa e… : Tra qualche tempo, tutti gli abitanti di Puente Viejo crederanno che FERNANDO Mesia (Carlos Serrano) sia morto; quest’evento caratterizzerà quindi le prossime puntate italiane de Il Segreto e spingerà MARIA (Loreto Mauleòn) a riappacificarsi con la madrina Francisca (MARIA Bouzas) e con nonno Raimundo (Ramon Ibarra). Il Segreto, news: MARIA rapita da FERNANDO Se si dà uno sguardo alle anticipazioni si scopre che tutto comincerà quando ...

Il Segreto anticipazioni 15 gennaio 2020 : Maria rischia tutto pur di tornare a camminare. Ecco cosa fa la Castaneda : Maria chiede a Fernando di raddoppiare le sedute della sua terapia, in modo da tornare a camminare e riabbracciare Esperanza e Beltran.

Il Segreto - anticipazioni 19 – 24 gennaio : rischio inondazione a Puente Viejo - abitanti terrorizzati : Le anticipazioni della soap 'Il segreto', relative agli episodi in onda da domenica 19 gennaio a venerdì 24 gennaio, svelano che gli abitanti sono terrorizzati. Puente Viejo è a rischio inondazione per via della costruzione della diga. L'appuntamento con gli episodi della soap spagnola è alle ore 16:30 su Canale5.Continua a leggere

Il Segreto anticipazioni Spagna : Francisca viene vista da Eulalia : Continuano ad emozionare le vicende delle puntate spagnole de Il Segreto, che in Italia vedremo in onda tra circa un anno per via della differenza di programmazione. Rosa, finalmente, scoprirà che fine hanno fatto le sue lettere indirizzate alla madre. Marcela invece tirerà un sospiro di sollievo, dopo aver appreso che la sua presunta gravidanza era un falso allarme. Francisca invece continuerà a nascondersi da tutti, Raimundo compreso. Il ...

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 20-26 gennaio 2020 : La Scoperta Di Severo e Carmelo! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 20 a domenica 26 gennaio 2020: Carmelo e Severo scoprono che Morales odia i cittadini di Puente Viejo… Anticipazioni Il Segreto: Severo e Carmelo scoprono che il Morales nasconde un Segreto: la battaglia che vuole condurre contro Puente Viejo è personale! Odia i cittadini del paesino iberico. Perché? Maria chiede a Vilches di sottoporla ad un trattamento molto doloroso. Isaac ed Elsa ...

Il Segreto anticipazioni 14 gennaio 2020 : Carmelo non ricorda nulla...il Leal ha perso la memoria! : Carmelo si sta riprendendo poco a poco, ma i suoi ricordi tardano a riaffiorare... e per Fernando è un vero e proprio colpo di fortuna!