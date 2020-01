Il Paradiso delle signore trama 17 gennaio: Angela si licenzia, Agnese fa una scoperta (Di giovedì 16 gennaio 2020) L’ultima puntata della settimana de Il Paradiso delle signore, quella di venerdì 17 gennaio, sarà incentrata su molti temi. Il primo riguarderà le ricerche di Agnese allo scopo di avere notizie su suo marito Giuseppe Amato. In secondo luogo, Federico si troverà a prendere una difficile situazione in merito alle sue condizioni di salute. Ludovica, invece, continuerà a mettere in cattiva luce Angela agli occhi di Adelaide e questo spingerà la giovane Barbieri a prendere una decisione irrevocabile circa il suo lavoro. La ragazza, infatti, deciderà di licenziarsi. Anticipazioni Paradiso delle signore: le indagini di Agnese Le anticipazioni della puntata di venerdì 17 gennaio de Il Paradiso delle signore rivelano che Agnese farà di tutto pur di ritrovare suo marito. A tale scopo, la sarta si metterà in contatto con una donna, la quale si rivelerà essere la moglie di un famoso ... Leggi la notizia su kontrokultura

