Il liceo romano che divide ricchi e poveri, una fotografia della segregazione scolastica in Italia (Di giovedì 16 gennaio 2020) “Alta borghesia” e “figli di colf e badanti che lavorano per le loro famiglie” da una parte. “Alunni di estrazione sociale medio-bassa” dall’altra. Ha deciso di scremare così i suoi alunni l’Istituto Comprensivo di via Trionfale di Roma, che si divide in due plessi poco distanti tra loro. Piuttosto che lasciare al caso la selezioni di quali studenti dovessero occupare l’una o l’altra sede, la scelta è stata fatta in base a criteri sociali e di reddito. Si è subito sollevato un polverone, con tanto di intervento di denuncia dell’Associazione dei presidi, così come della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. E infine il testo sul sito della scuola è stato cambiato, con l’eliminazione dei riferimenti alla segregazione sociale. Quanto avvenuto nelle scorse ore a Roma può sembrare un caso isolato, uno scivolone. E invece è solo la punta dell’iceberg di un problema diffuso a livello ... Leggi la notizia su wired

