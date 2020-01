Il governo nominerà la professoressa Milena Santerini come “Coordinatrice nazionale per la lotta contro l’antisemitismo” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il primo ministro Giuseppe Conte ha annunciato su Twitter che oggi il consiglio dei ministri nominerà un “Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo”, una nuova carica che verrà affidata alla professoressa Milena Santerini. L’Italia venerdì avrà il “Coordinatore nazionale per la lotta Leggi la notizia su ilpost

