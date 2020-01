Il Giornale: Gattuso ha affrontato il veleno della comunicazione (Di giovedì 16 gennaio 2020) Franco Ordine sulle pagine del Giornale ritorna sulle parole di Rino Gattuso nella conferenza post Perugia. Il tecnico del Napoli ha attaccato i cronisti presenti, rei di aver frainteso e male interpretato le parole dell’allenatore, trasformandole in un attacco gratuito a Carlo Ancelotti. Questo avrebbe potuto rovinare i rapporti con un uomo che lui reputa il suo padre calcistico e avvelenare il qualche modo ancora di più l’ambiente intorno alla squadra. Gattuso ha risolto la questione a modo suo avendo, da sempre, incorporato, una sorta di antidoto al veleno della comunicazione che si chiama trasparenza e coraggio nell’ammettere colpe e responsabilità, senza chiamare in causa terze persone. Lode e onore dunque a Rino Gattuso, leale e autentico che porta a vanti la sua bandiera contro la viltà della comunicazione. Così l’altro giorno, Gattuso ha spiegato in modo didascalico ... Leggi la notizia su ilnapolista

